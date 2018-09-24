СБУ викликає на допит Жириновського і ще двох російських депутатів

Служба безпеки України оприлюднила повістку на ім’я лідера російської Ліберально-демократичної партії, депутата Державної думи Володимира Жириновського. У документі його викликають на допит 27 вересня.

Згідно з документом, датованим 19 вересня, Жириновський має прийти до будівлі СБУ в Києві 27 вересня о 9 ранку, щоб дати свідчення на допиті, отримати повідомлення про підозру та ознайомитися з матеріалами кримінального провадження проти себе.

В разі неявки російському політику загрожує штраф, а в разі злісного ухилення є можливість заочного досудового розслідування і судового провадження, попереджають в СБУ.

Також 27 вересня в СБУ чекають на допит ще двох депутатів Державної думи: Олексія Діденка і Михайла Дєгтярьова.

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18 вересня Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Володимира Жириновського та двох депутатів Державної думи Росії.

Як повідомив тоді речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, «група під керівництвом Жириновського» на прохання бойовика Михайла Толстих («Гіві») упродовж 2014-2017 років передала угрупованням шість автомобілів, «окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту».