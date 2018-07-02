ГПУ підозрює у фінансуванні тероризму двох депутатів Держдуми Росії – заява

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру у фінансуванні тероризму двох депутатів російського парламенту, повідомляється на сайті відомства. Імена підозрюваних Генпрокуратура не називає.

За даними ГПУ, ці люди закликали громадян Російської Федерації до збору коштів для матеріального забезпечення угруповань «ЛНР» та «ДНР», а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах Ліберально-демократичної партії Росії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів.

«Також за рахунок зібраних коштів зазначені депутати під керівництвом Володимира Жириновського, діючи, зокрема, на прохання очільника терористичної групи «Сомалі» Михайла Толстих (позивний «Гіві»), упродовж 2014–2017 років здійснили постачання представникам цих злочинних формувань 6 транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту», – мовиться у повідомленні.

Як заявляють у Генпрокуратурі, інкриміновані депутатам Державної Думи Російської Федерації кримінальні правопорушення передбачають можливість їх заочного засудження в Україні на строк від десяти до дванадцяти років позбавлення волі.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».