У ЄС хочуть посилити контроль за обігом коштів

Комітет постійних представників країн Європейського союзу погодив угоду щодо ввезення і вивезення готівкових коштів.

Як повідомляє прес-служба Рада ЄС, очікується, що після сьогоднішньої угоди щодо модернізації Положення про контроль готівки буде легше виявляти в Європі фінансування тероризму, відмивання грошей та інші злочинні дії.

Будь-який громадянин, що в’їжджає в ЄС або виїжджає з ЄС і має готівкові кошти на суму 10 тисяч євро або більше, зобов’язаний декларувати їх митним органам. Декларація повинна бути оформлена незалежно від того, чи мають мандрівники готівку при собі, в багажі або транспортних засобах.

Поняття грошових коштів було розширено, щоб охоплювати не лише банкноти, а й інші інструменти або високоліквідні товари, такі як чеки, картки та золото.

Норми щодо декларування коштів діють з 2007 року, але обов’язок декларування може поширитися на золото та платіжні картки.

Нові правила вступлять в силу після затвердження Радою ЄС і Європейським парламентом, а також публікації в Офіційному журналі ЄС.