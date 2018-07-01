Пакистан обіцяє реалізувати план боротьби з фінансуванням тероризму для виключення зі списку FATF

Пакистан заявляє про досягнення «високого рівня» зобов’язань співпрацювати з міжнародними органами влади з метою посилення правил та дотримання плану дій у боротьбі з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Міністр фінансів Шамшад Ахтар 30 червня заявив членам Цільової групи з фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), що Пакистан планує застосувати «загальнодержавний» підхід до зміцнення заходів боротьби з фінансуванням тероризму.

Глобальний орган спостереження за відмиванням грошей 29 червня заявив, що він поверне Пакистан до свого «сірого списку», щоб натиснути на Ісламабад і припинити передбачувану підтримку бойових угруповань.

Пакистанські офіційні особи заявили, що їх попередили про такі дії під час наради FATF у Парижі, що тривала впродовж тижня.

FATF, до складу якої входять 35 держав-членів та дві регіональні організації, перешкоджає банкам та світовим інвесторам виділяти гроші в країну, включену в сірий список.

Розміщення в сірому списку також може передувати можливому додаванню Пакистану до «чорного» списку FATF, що означатиме подальші санкції.

FATF надала Пакистану план дій щодо необхідних кроків для вилучення із сірого списку.

Міністерство фінансів повідомило, що Ахтар створив «механізм інституціональної координації та моніторингу» для забезпечення реалізації плану дій.

Шамшад Ахтар є представником технократичної адміністрації, яка керує країною до проведення загальних виборів 25 липня.

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1 січня у президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

У Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник у знищенні екстремістів останні 16 років, а Сполучені Штати не дали Ісламабаду «нічого, крім образ і недовіри».

4 січня Державний департамент США оголосив, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів. У МЗС Пакистану назвали це рішення «контрпродуктивним».