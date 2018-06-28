Пакистан додають до «сірого списку» FATF, яка моніторить фінансування тероризму

Цільова група з фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) поверне Пакистан до свого «сірого списку», щоб моніторити ймовірне фінансування тероризму.

Про рішення, яке FATF ухвалила під час зустрічі в Парижі, офіційно оголосять 29 червня, повідомив речник МЗС Пакистану. За його словами, організація попередила про такий крок у лютому.

«Також було погоджено в лютому, що Пакистан і члени FATF обговорять план дій до червня. Це було зроблено. Пакистан працюватиме з метою ефективної імплементації цього плану дій, перебуваючи при цьому в «сірому списку», – заявив речник МЗС країни.

1 січня у президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

У Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник у знищенні екстремістів останні 16 років, а Сполучені Штати не дали Ісламабаду «нічого, крім образ і недовіри».

4 січня Державний департамент США оголосив, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів. У МЗС Пакистану назвали це рішення «контрпродуктивним».