Пакистан: припинення безпекової допомоги з боку США є контрпродуктивним

Рішення влади США призупинити надання Ісламабаду безпекової допомоги на суму щонайменше 900 мільйонів доларів є контрпродуктивним для приборкання терористичних загроз, заявило міністерство закордонних справ Пакистану 5 січня.

У цій заяві йдеться, що «вплив рішення США на досягнення спільних цілей… швидше за все, стане очевидним у належний час». Зовнішньополітичне відомство Пакистану також вказало, що ще «треба оцінити»: Ісламабад упродовж останніх 15 років витратив понад 120 мільярдів доларів, переважно з власних ресурсів, на боротьбу з тероризмом.

Державний департамент США оголосив 4 січня, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів.

1 січня у Twitter президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

У Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник у знищенні екстремістів останні 16 років, а Сполучені Штати не дали Ісламабаду «нічого, крім образ і недовіри».

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс і раніше звинувачували Пакистан у підтримці терористичних угруповань, що в Ісламабаді заперечували.