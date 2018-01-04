США зупиняють безпекову допомогу Пакистану – Держдепартамент

Державний департамент США оголосив 4 січня, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів.

«Сьогодні ми можемо підтвердити тимчасовое припинення... надання безпекової допомоги, допоки уряд Пакистану не вживатиме рішучих заходів проти таких груп, як афганські таліби та мережа «Хаккані». Ми вважаємо, що вони (ці групи – ред.) дестабілізують регіон, а також мають на меті вбивство американських співробітників», – повідомила на брифінгу речниця Держдепартаменту Гетер Науерт.

Білий дім 2 січня заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом. Також в адміністрації Трампа наголосили, що Вашингтон може оголосити про «конкретні дії» для тиску на Ісламабад у найближчі два дні.

1 січня у Twitter президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

У Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник у знищенні екстремістів останні 16 років, а Сполучені Штати не дали Ісламабаду «нічого, крім образ і недовіри».

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс і раніше звинувачували Пакистан у підтримці терористичних угруповань, що в Ісламабаді заперечували.