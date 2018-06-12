Клімкін: «подарунок Росії» в Міжнародному суді ООН важить 90 кілограмів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив 12 червня про обсяг меморандуму, який Україна подає в справі проти Росії в Міжнародному суді ООН.

«Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації», – вказав міністр.

Меморандум України в справі проти Росії в Міжнародному суді ООН «містить надзвичайну, як для практики суду, кількість доказів», повідомив президент України Петро Порошенко.

Він нагадав, що міжнародний суд ООН визначив 12 червня для подачі меморандуму в справі України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність. Попереду ще багато роботи по доведенню правди, але правда на нашому боці і тому ми будемо її відстоювати та захищати всіма належними засобами», – заявив Порошенко.

Позов України подали 16 січня 2017 року, а перші слухання у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) – головному судовому органі в системі ООН – пройшли 6–9 березня.

Україна позивається проти Росії щодо порушення Москвою двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму (зокрема, Росія має скасувати заборону Меджлісу), але не задовольнив щодо Донбасу. Водночас суд узяв до розгляду обидва провадження.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».