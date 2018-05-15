Рішення Міжнародного суду в Гаазі: Росія заплатить за агресію?

18 українських компаній у 2015 році подали позов про порушення Росією договору з Україною про інвестиційну діяльність, підписаного до анексії Криму. 9 травня українські компанії виграли арбітраж у Постійній палаті третейського суду в Гаазі проти Росії через власність в анексованому Криму. Тепер вони повинні отримати компенсацію у розмірі 159 мільйонів доларів США. А 10 травня у Кремлі заявили, що «Москва не є стороною процесу в Гаазі про виплату компенсації українським компаніям у зв’язку з втратою активів у Криму». Чи буде розплачуватися за свою агресивну політику Росія? Які в України є механізми впливу? Чи можна говорити про «кримський прецедент»? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії поділився своїми оцінками експерт з питань безпеки Тарас Жовтенко.

– Таке рішення для України – перемога чи не варто перебільшувати?

Це рішення вже третій фронт, відкритий проти сучасного російського керівництва

– Це не струс повітря, але й не варто перебільшувати. Якщо відокремлювати це рішення від загального контексту і говорити як виключно про юридичний факт, то якогось швидкого впровадження очікувати не доводиться.

Але якщо розглядати це рішення в загальному контексті жорстких економічних санкцій, посилення режиму санкцій і запровадження персональних, окрім цього брати політичний контекст тиску на Росію, то це рішення вже третій фронт, відкритий проти сучасного російського керівництва. Це дуже хороший сигнал для України.

– Це перше рішення. Будуть просто інші розгляди? Чи можна говорити про прецедент?

– Безумовно, на цьому етапі можна говорити про дуже серйозний прецедент. Те, що це рішення відбулося – дуже великий крок з точки зору міжнародної правової практики з розширення юридичної бази проти Російської Федерації й ця юридична база дуже чітко прив’язана до Криму. І це теж дуже важливий символ.

– Можна уявити ймовірний сценарій. Третейський суд ухвалює таке рішення, Росія відмовляється його виконувати. А невиконання Росією цього вердикту означатиме, що Україна зможе арештовувати майно за кордоном?

– Теоретично, відмова Росії від визнання цього рішення дає Україні підставу для того, щоб оскаржувати далі цю відмову, шукати шляхи компенсації в інший спосіб. Зараз відкривається багато інших шляхів, які за умов ігнорування Росією цього рішення, можуть бути використані Україною.

– Які саме шляхи?

– Треба дочекатися реакції Російської Федерації. Потрібно уважно відстежувати її контраргументацію і відштовхуватись від неї. Тоді буде зрозуміло, чи можна далі йти юридичним шляхом, чи варто залучати певні політичні або економічні моменти.

– Розкажіть детальніше про Міжнародний третейський суд в Гаазі. Що це за судовий орган, що вирішує?

– Він дозволяє вирішувати спірні питання між двома чи більшою кількістю країн, які не можуть бути вирішені в інший спосіб. Коли як мінімум одна зі сторін у спорі не визнає якихось очевидних речей, тоді третя сторона може винести неупереджене та об’єктивне рішення.

– В України є важелі домогтися, щоб Росія заплатила, чи поки ця анексія не завершиться, поки Путін лишається у Кремлі, то це буде тягнутися довго?

– Цю ситуацію потрібно розглядати в комплексі. Враховуючи й цей правовий прецедент, враховуючи загальну політичну, економічну підтримку Заходу на користь України та тиск Заходу на Росію, то в України є шанси та є певні механізми домагатися компенсації від Росії втраченого потенціалу в Криму.

Крим для Росії не те ж саме, що Донбас. Крим для Російської Федерації з самого початку був тактичним військовим плацдармом

Але є один нюанс, який Україна повинна враховувати. Крим для Росії не те ж саме, що Донбас. Крим для Російської Федерації з самого початку був тактичним військовим плацдармом. Як у свій час для Хрущова таким плацдармом була радянська Куба.

Крим для Росії виконує ту ж функцію, щоб загрожувати європейським союзникам Сполучених Штатів Америки. Тому Крим з самого початку був анексований у досить відкритий спосіб і з самого початку був приєднаний до складу Російської Федерації. Росія буде використовувати усі механізми для того, щоб утримати Крим.

– Як реагувати Україні?

Україні разом із НАТО, з європейськими союзниками, США, потрібно створити для Росії таку ситуацію, коли її військова, тактична, стратегічна переваги від Криму будуть наближатися до нуля

– Україні разом із НАТО, з європейськими союзниками, США, потрібно створити для Російської Федерації таку ситуацію, коли її військова, тактична, стратегічна переваги від Криму будуть наближатися до нуля. Тоді у Росії постане питання: вигоди чи витрати, а витрати вона несе не маленькі. Символізм від Криму вже не буде переважати цей економічний фактор.

Тут ще дуже багато залежить від України, наскільки вона зможе вписатися в систему європейської та євроатлантичної безпеки. Якщо вона стане таким самим наріжним каменем для НАТО як Крим став для Росії, в контексті безпеки, то буде досягнуто паритет і з цієї позиції з Росією буде легше домовлятися.

Зараз члени НАТО намагаються переформатувати систему безпеки, щоб мінімізувати ризики, які походять від Криму. Питання Криму зараз менше озвучується, але йде клопітка робота. Європа і США дуже обережні, щоб не гіперболізувати тиск на Росію.

У першу чергу цей страх є в США, щоб жорсткість проти Росії не призвела до її передчасного розпаду. США у 1991 році були заскочені зненацька розпадом Радянського Союзу.

Одним з основних ризиків для глобальної системи безпеки є те, що розпад Росії буде менш спрогнозованим і більш жорстоким

Одним з основних ризиків для глобальної системи безпеки є те, що розпад Росії буде менш спрогнозованим і більш жорстоким. Результати в контексті стабільності, безпеки не контрольованого розпаду Росії можуть бути катастрофічними, принаймні для Східної та Центральної Європи.

– В України є ресурс дочекатися періоду, коли це буде вирішено?

– Звичайно. Паралельно з цією довгостроковою грою Заходу є реальні прагматичні кроки з підтримки України. Для України створюється ресурсна подушка.

– Ви сказали, що Крим для Заходу зараз більш важливий. А як бути із Донбасом?

– Захід чітко розуміє, якщо Крим це проект не проти України, а проти НАТО і європейських союзників США, то Донбас абсолютно антиукраїнський проект. На відміну від Криму, Росія використовує Донбас щоб впливати на ситуацію всередині нашої держави. Донбас не здатен нести будь-якої загрози країнам Європейського союзу, членам НАТО і так далі.

Дестабілізація ситуації в Україні, впровадження певного розколу в суспільстві, педалювання проблем, які розділяють, а не об’єднують, є опосередкованою загрозою для Заходу. Але вона не є такою безпосередньою. Донбас сприймають через призму України та стабільності на цій території.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)