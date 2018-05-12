МЗС України очікує отримання перших компенсацій за активами в Криму упродовж півроку

Українські компанії, які подавали позови до суду при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі проти Росії у зв'язку із захопленням активів у Криму, отримають рішення про компенсацію вже упродовж півроку, вважає заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Ми очікуємо, що упродовж півроку всі компанії, які подали (позови – ред.) у 2015-2016 роках, отримають компенсації, тому що перший етап, який стосувався юрисдикції, а саме відповідальності Росії за інвестиції, зроблені в Криму, пройшов з позитивним результатом. Усі позивачі, які подавали позови до Росії, отримали позитивні висновки арбітражів», – сказала Зеркаль в ефірі «5 каналу».

Вона переконана, що Росія затягуватиме процес, наприклад, шляхом оскарження судових процедур.

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9 травня представництво президента України в Криму повідомило, що Українські компанії виграли арбітраж у Постійній палаті третейського суду в Гаазі проти Росії через майно в анексованому Криму. Вони тепер мають отримати компенсацію на суму 159 мільйонів доларів.

10 травня в Кремлі заявили, що «Москва не є стороною процесу в Гаазі про виплату компенсацій українським компаніям у зв'язку з втратою активів в Криму».