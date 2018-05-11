Українські компанії можуть стягувати державне майно Росії, спираючись на рішення суду в Гаазі – експерт

Рішення Третейського суду у Гаазі на користь українських компаній – це велика і не остання перемога для українських бізнесів, які зазнали збитків через анексію Криму. Про це заявив відомий експерт, економіст Андерс Ослунд з аналітичного центру Atlantic Council.

Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. При цьому Російська Федерація ігнорувала засідання та не надавала жодних пояснень суду. Повідомлялося, що у цій справі йдеться про суму 159 мільйонів доларів.

За словами Ослунда, на основі рішення Третейського суду українські компанії можуть реально взятись за стягнення збитків через суди в Європі, а їх ціллю може стати державна власність Росії будь-де у світі.

«Згідно з Нью-Йоркською конвенцією про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 1958 року, сторона-переможець має право стягувати державну власність фактично будь-де у світі, і країни Заходу реально виконують її. Це витратний процес у сенсі судових витрат, і він повільний, але працює», – заявив Ослунд.

Як йдеться в ухвалі суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.