Українські компанії виграли арбітраж у Гаазі щодо майна в Криму

Українські компанії виграли арбітраж у Гаазі проти Росії через майно в анексованому Криму, повідомило 9 травня представництво президента України в АРК з посиланням на прес-реліз Постійного третейського суду.

У повідомленні зазначено, що арбітраж порушили в червні 2015 віку 18 компаній і фізична особа: ТОВ «Дайріс», ТОВ «Дан-Панорама», ТОВ «Ділайн Ltd», ТОВ «Еверест-Естейт», ТОВ «ІММЕ», ТОВ «Крим Девелопмент», ТОВ «Нива-Тур», ТОВ «Приватланд», ТОВ «Приватофіс», ТОВ «Санаторій Енергетик», ТОВ «Телерадіокомпанія «Жиса», ТОВ «КУА Фінансовий вектор», ТОВ «КУА Фінансовий капітал», ТОВ «Едельвейс -2000 », ТОВ «Планета», ЗАТ «Аеробуд», ЗАТ «Фортуна», ЗАТ «УБК-Інвест» і Олександр Дубілет.

«Позивачі зазначали, що через вжиті Росією в Криму заходи вони були позбавлені права надавати інвестиції в наявні в Криму об'єкти нерухомості, а пізніше ці об'єкти були експропрійовані у правомірних власників. 2 травня 2018 року склад арбітражу схвалив одноголосне рішення з питань відповідальності та збитків, за попередньою інформацією така сума перевищує 140 млн доларів США», – йдеться в повідомленні.

За даними представництва президента України, Росія, починаючи з вересня 2015 року, «ухилялася від участі в цьому арбітражі і заявила про невизнання його юрисдикції».

Постійна палата третейського суду – це міжнародна організація, заснована Гаазькою конвенцією про мирне вирішення міжнародних спорів 1899 року. Членами ППТС є 121 сторона. Штаб-квартира ППТС розміщена у Палаці миру в Гаазі, Нідерланди.

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає як компенсацію не тільки гроші, але й російське закордонне майно.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.