Завершився розгляд апеляції Караджича на вирок Міжнародного трибуналу щодо Югославії

Механізм міжнародних кримінальних трибуналів ООН 23-24 квітня розглянув апеляції колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича на вирок Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (МТКЮ).

Апеляція Караджича включає 50 підстав. Зокрема, він намагається довести, що трибунал створив некерований судовий процес, не зміг здійснити справедливого судового розгляду, і нібито помилково зробив висновок, що Караджич «поділяв загальну мету злочинної групи», а також, що суд помилився у своїй оцінці злочину захоплення заручників і не застосував норми закону про збройний конфлікт до бойових дій у Сараєво.

Караджич вимагає виправдання або нового судового розгляду.

У свою чергу, прокурор теж надав свою апеляцію, у якій вважає, що трибунал помилково виправдав Караджича за однією зі статей злочину геноциду (убивства мусульман у 7 муніципалітетах Боснії). Прокурор вважає, що Караджич має бути визнаний винним за цією статтею та засуджений до довічного позбавлення волі.

«Рішення щодо апеляції, можливо, буде ухвалене до кінця року», – сказав Радіо Свобода обвинувач і керівник слідчої групи Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії (1994–2010 роки) Володимир Точиловський.

Міжнародний трибунал щодо колишній Югославії виніс вирок Караджичу у березні 2016 року, визнавши його винним у геноциді, воєнних злочинах та злочинах про людяності та призначив покарання у 40 років ув’язнення.

Серед 11 пунктів обвинувачення, висунутих лідеру боснійських сербів, два стосувалися геноциду – різанини у Сребрениці, коли у липні 1995 року були убиті майже 8 тисяч хлопчиків і чоловіків – боснійських мусульман, а також облоги Сараєва, що тривала 44 місяці під час Боснійської війни 1992-1995 років.

Усього ж під час війни на Балканах у 1992-1995 роках загинуло понад 100 тисяч людей, а близько 2,2 мільйона змушені були залишити свої будинки.

Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії офіційно припинив роботу у грудні 2017 року.

Після цього юрисдикцію Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди (МКТР) продовжує Механізм міжнародних кримінальних судів ООН.

Механізм уповноважений здійснювати судове переслідування осіб, яким винесли вироки Міжнародні трибунали щодо подій у Руанді й колишній Югославії.