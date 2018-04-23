У Гаазі почався розгляд апеляції Радована Караджича

У Гаазі в суді ООН почався процес із розгляду апеляції колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича на вирок у 40 років ув’язнення.

Караджич, якому 72 роки, був засуджений в 2016 році за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні під час розпаду колишньої Югославії. Серед злочинів, інкримінованих йому – різанина у Сребрениці в 1995 році.

В апеляційному суді він намагається довести, що в його справі були допущені помилки, і вимагає нового суду.

Більше ніж 100 тисяч людей загинули, а близько 2,2 мільйона були змушені залишити свої будинки під час війни в Боснії 1992-1995 років. Різанина в Сребрениці, внаслідок якої 1995 року були вбиті близько восьми тисяч мусульманських чоловіків і хлопців, вважається найбільшим масовим убивством в Європі після Другої світової війни.

Вирок Караджичу був винесений суддями Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії, який офіційно припинив роботу в грудні.

Президент судового трибуналу з воєнних злочинів Організації Об’єднаних Націй Теодор Мерон заявив у лютому про те, що апеляції на вирок будуть розглянуті Механізмом міжнародних кримінальних трибуналів, який займається розглядом справ про воєнні злочини на Балканах і в Руанді.

Під час дводенних слухань прокурори також намагаються оскаржити вирок Караджичу в 40 років, замінивши його на довічне ув'язнення. Очікується, що до кінця року остаточне рішення з апеляції Караджича буде ухвалене.