У квітні розглянуть апеляції екс-лідера боснійських сербів Караджича щодо звинувачень у геноциді – трибунал

Апеляції захисту колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича проти 40-річного ув’язнення за звинуваченням у геноциді Міжнародний кримінальний трибунал у Гаазі заслухає в квітні поточного року. Голова Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів у колишній Югославії Теодор Мерон 27 лютого заявив, що «апеляції у справі» розглядатимуть 23 і 24 квітня.

Тюремний термін тривалістю в чотири десятиліття оскаржується як Караджичем, так і прокурорами, які наполягають, щоб вирок був збільшений до довічного ув’язнення.

У березні 2016 року суд ООН засудив Радована Караджича до 40 років в’язниці, визнавши його винним у різанині в Сребрениці, де вбили близько восьми тисяч чоловіків і хлопців, босняків-мусульман. Крім того, Караджича визнали винним у дев’яти інших злочинах, скоєних під час війни в Боснії-Герцеговині 1992-95 років, у тому числі в облозі Сараєва, в якій загинули близько 10 тисяч цивільних. Караджич не визнав себе винним.

22 листопада Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії також визнав екс-командира армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людства, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення.