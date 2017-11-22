Младича засудили до довічного ув’язнення за звинуваченнями у воєнних злочинах, геноциді

Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії визнав колишнього командира армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення. Вирок оголосили 22 листопада.

Зокрема, Младича визнали винним у командуванні силами, відповідальними за найбільші звірства боснійської війни 1992-1995 року – трирічну облогу Сараєва і різанину 1995 року в Сребрениці, де були вбиті близько восьми тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Під час оголошення вироку Младича вивели із залу суду після нападу гніву. Младич почав вигукувати «Вони брешуть, ви брешете. Я погано почуваюся».

Справа Младича розглядалася майже п’ять років.

Суд над Младичем є останнім судовим процесом у трибуналі, який був створений у Гаазі в 1993 році для розслідування злочинів, скоєних під час війни в колишній Югославії початку 1990-х років.

75-річного Младича обвинувачували в скоєнні артилерійських обстрілів цивільних осіб у боснійській столиці Сараєві й організації в липні 1995 року в Сребрениці різанини близько восьми тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Прокурори стверджують, що солдати Младича відтіснили голландських миротворців ООН, перш ніж відокремити для розстрілу чоловіків від літніх людей, жінок і дітей. У 2007 році міжнародний трибунал ухвалив, що масове вбивство було геноцидом, здійсненим силами боснійських сербів. У 1995 році трибунал висунув звинувачення проти Младича, але він продовжував ховатися в Сербії, поки Белград його не заарештував і не передав у травні 2011 року.

Младич заперечує всі звинувачення. У 2016 році трибунал встановив, що політичний керівник Младича Радован Караджич винен за схожими звинуваченнями і засудив його до 40 років позбавлення волі.