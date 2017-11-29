Під час розгляду апеляції в справі злочинів під час війни в Боснії один з підсудних заявив, що випив отруту

Судді Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії призупинили розгляд апеляції в справі злочинів під час війни в Боснії після того, як один з підсудних заявив, що випив отруту. Суддя викликав лікаря.

Колишній командувач боснійсько-хорватських сил 72-річний Слободан Пральяк випив невідому рідину з маленької пляшки чи флакону і заявив, що «не є військовим злочинцем». Це сталося після того, як суд підтвердив 20-річний вирок для Пральяка. Його визнали винним у наказі зруйнувати міст 16 століття в місті Мостар в листопаді 1993 року.

29 листопада суд у Гаазі розглядає апеляції шести політичних та військових лідерів, які є боснійськими хорватами. Їх ув'язнили за обвинуваченням у злочинах під час боснійської війни у 1992–1995 роках.

22 листопада Міжнародний кримінальний трибунал ООН визнав колишнього командира армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людства, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення.

Младич заперечує всі звинувачення. У 2016 році трибунал встановив, що політичний керівник Младича Радован Караджич винен за схожими звинуваченнями і засудив його до 40 років позбавлення волі.