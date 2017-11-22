​Ратка Младича, колишнього командувача сил боснійських сербів, засудили до довічного ув’язнення

Міжнародний кримінальний трибунал ООН у справах колишньої Югославії засудив до довічного ув’язнення генерала Ратка Младича, колишнього командувача збройних сил боснійських сербів. Процес розпочався в травні 2012 року. Йшлося про останній вирок Гаазького трибуналу. Адже 30 листопада його вже закриють.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії заснувала Рада безпеки ООН ще 1993 року, бо вже тоді стало зрозуміло, що в регіоні були скоєні страшні злочини і що жодна з новопроголошених країн не буде судити своїх громадян. Так воно й було. У Сербії, Хорватії та Боснії і Герцеговині більшість громадян досі вважає, що злочини скоїли інші. Війна в Боснії і Герцеговині тривала від 1992 до 1995 року.

Після винесення вироку за кількасот метрів від кладовища в боснійському місті Сребрениці, в якому війська Младича тоді винищили понад вісім тисяч босняків-мусульман, дорослих чоловіків і хлопців-підлітків, нині боснійські серби ліпили плакати з портретом Младича, на яких було написано – «Наш герой». У деяких містах Сербії також з’явилися графіті на підтримку генерала.

Младича усунули з зали

Щодо самого Младича, його адвокати стверджували, що він хворий. Коли той увійшов до судової зали, він усміхався й перехрестився, хоча колись – як комуністичний офіцер – був завзятим атеїстом. А коли суддя став перелічувати злочини, скоєні силами, котрими командував Младич, генерал відповів лайкою. Він вигукував: «Вони брешуть, ви брешете. Я погано почуваюся». Через це його усунули з зали.

Ратка Младича, якому 73 роки, засудили за скоєння геноциду у Сребрениці, за злочини проти людяності, за винищення, вбивства мирного населення, депортації, переселення та терор. Він особисто командував обстрілами боснійської столиці Сараєва, в якій упродовж тисячоденної сербської облоги загинуло майже десять тисяч мирних мешканців. Він керував і захопленням Сребрениці, коли його солдати безжально ліквідували понад вісім тисяч полонених, від підлітків до чоловіків похилого віку.

Урядовці відмовляються коментувати вирок, а націоналістична опозиція вважає його політичним та стверджує, що такий вирок «замовили вороги Сербії».

«Всі знали, який буде вирок» – президент Сербії

Президент Сербії Александар Вучич свого часу також називав Младича героєм. На початку воєнних дій в Боснії і Герцеговини він певний час був співробітником інформаційного агентства боснійських сербів. Згодом він став проєвропейським політиком. Сьогодні Вучич сказав, що «всі знали», який буде вирок, і нагадав, що безкарними залишилися численні злочини щодо сербів. Відтак він додав: «Ми не повинні нарікати на власну долю. Ми повинні взятися до роботи й побудувати суспільство, яким будемо пишатися, суспільство, в якому жоден угорець, хорват чи босняк не буде почувати себе небезпечно тут, у Сербії».

Зважені політичні діячі та коментатори зазначають, що не слід ототожнювати Младича з усіма сербами. Адже генерала судили за його особисті вчинки, а не за те, що він серб.

Підсудний мав краватку російських комуністів

Чимало громадян Сербії упевнені, що Міжнародний трибунал судив переважно сербів і що він був політичним знаряддям в руках США й інших західних країн. Такі люди вирок вважають несправедливим.

А в Боснії і Герцеговині теж не всі задоволені вироком. Ось що каже Сеїда Карабашич з обєднання жінок Прієдора, котрі втратили чоловіків або синів: «Ми сумні й розчаровані через те, що Младича не оголосили винним і у скоєнні геноциду в Прієдорі та інших містах, у чому його також було обвинувачено».

Младич у перебігу процесу часто сидів у залі з кашкетом на голові, щоб таким чином показати зневагу до трибуналу. В час винесення вироку він мав червону краватку з абревіатурою Комуністичної партії Російської Федерації. Деякі газети в регіоні стверджують, що Младич 14 років успішно переховувався у Сербії саме тому, що його захищали і росіяни.