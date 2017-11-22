Трибунал ООН оголосить вирок у справі екс-командира боснійських сербів Младича

Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії 22 листопада оголосить вирок колишньому командирові боснійських сербів Ратку Младичу. Справа Младича розглядалася п’ять років.

Суд над Младичем є останнім судовим процесом у трибуналі, який був створений у Гаазі в 1993 році для розслідування злочинів, скоєних під час війни в колишній Югославії початку 1990-х років. Младича звинувачують в 11 випадках геноциду, злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

75-річний Младич звинувачується в скоєнні артилерійських обстрілів цивільних осіб у боснійській столиці Сараєві та організації в липні 1995 року в Сребрениці різанини близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Прокурори стверджують, що солдати Младича відтіснили голландських миротворців ООН, перш ніж відокремити для розстрілу чоловіків від літніх людей, жінок і дітей. У 2007 році міжнародний трибунал ухвалив, що масове вбивство було геноцидом, здійсненим силами боснійських сербів. У 1995 році трибунал висунув звинувачення проти Младича, але він продовжував ховатися в Сербії, поки Белград його не заарештував і не передав у травні 2011 року.

Младич заперечує всі звинувачення. У 2016 році трибунал встановив, що політичний керівник Младича Радован Караджич винен за схожими звинуваченнями і засудив його до 40 років позбавлення волі.