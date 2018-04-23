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23 Квітень 2018, Київ 13:32
Новини | Міжнародні

Судді ООН розглянуть апеляцію на вирок Караджичу

Радован Караджич у залі суду в Гаазі, 23 квітня 2018 року

У суді Організації Об’єднаних Націй в Гаазі лідер боснійських сербів Радован Караджич 23 квітня подасть апеляцію на винесений йому раніше вирок у 40 років ув’язнення.

Караджич, якому 72 роки, був засуджений в 2016 році за геноцид, військові злочини і злочини проти людяності, скоєні під час розпаду колишньої Югославії. Серед злочинів, інкримінованих йому – різанина у Сребрениці в 1995 році.

Більше ніж 100 тисяч людей загинули, а близько 2,2 мільйона були змушені залишити свої будинки під час війни в Боснії 1992-1995 років.

Вирок був винесений суддями Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії, який офіційно припинив роботу в грудні.

Президент судового трибуналу з воєнних злочинів Організації Об’єднаних Націй Теодор Мерон заявив у лютому про те, що апеляції на вирок будуть розглянуті Механізмом міжнародних кримінальних трибуналів, який займається розглядом справ про воєнні злочини на Балканах і в Руанді.

Прокурори також намагаються оскаржити вирок Караджичу в 40 років, замінивши його на довічне ув'язнення. Очікується, що до кінця року остаточне рішення з апеляції Караджича буде ухвалене.

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