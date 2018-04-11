Суд ООН частково скасував виправдальний вирок Воїславу Шешелю

Суд ООН частково скасував виправдальний вирок сербському ультранаціоналісту Воїславу Шешелю за обвинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, засудивши його до 10 років ув’язнення.

Водночас Апеляційна палата Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі 11 квітня постановила, що цей термін Шешель вже відбув, перебуваючи під вартою під час слідства.

Шешель на засіданні суду не був.

Прокурори ООН просили суд визнати Шешеля винним за трьома пунктами злочинів проти людяності і шістьма порушеннями законів чи звичаїв ведення війни та засудити його до 28 років ув’язнення, або призначити новий суд.

31 березня 2016 року Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії виправдав Шешеля, обвинуваченого у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Сам Шешель не був присутній на оголошенні вироку. Він був звільнений з-під варти у 2014 році після того, як лікарі поставили йому діагноз «рак у термінальній стадії». Відтоді він став активним учасником сербського політичного життя, хоча рішення суду це йому забороняло. 63-річний Шешель є членом парламенту Сербії.

Гаазький трибунал тимчасово відпустив Шешеля на лікування до Сербії за умови, що там він не контактуватиме з жертвами і свідками в його справі, не чинитиме на них тиску і буде зобов’язаний повернутися до трибуналу на його першу вимогу.

Шешеля, який був заступником прем’єр-міністра за правління покійного нині президента Сербії Слободана Мілошевича, звинувачують за трьома пунктами в злочинах проти людяності і за шістьма пунктами – у воєнних злочинах за розпалювання етнічних чисток під час воєн у колишній Югославії.

Воїслав Шешель перебував під вартою з 2003 року, коли він сам здався Гаазькому трибуналові. Процес у його справі розпочався 2007 року.

Шешель відкидав усі звинувачення.