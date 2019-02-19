Росія провела навчання в Чорному морі за участі корабля Чорноморського флоту та берегових комплексів «Бал»

Росія провела навчання в Чорному морі за участі ракетного корабля Чорноморського флоту «Орєхово-Зуєво» та берегових комплексів «Бал». Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

Військові відтворювали бій з використанням електронних запусків ракет по морським та береговим цілям. Їм потрібно було з допомогою комплексу виявити та умовно вразити корабель противника, а екіпаж корабля мав відбити ці ракетні удари і ударом у відповідь знищити позиції «Бала».

Зазначається, що навчальний бій пройшов без фактичного застосування ракетної зброї. В ході навчань корабель відбив ракети берегових комплексів, а розрахунки комплексів «Бал» знищили ракети, випущені з корабля.

Як раніше зазначили у міноборони Росії, понад сім тисяч військових беруть участь у масштабних навчаннях, частина з яких проходить в анексованому Криму.

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Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчанняна півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному й Азовському морях.