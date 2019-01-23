Смерті та полум'я біля берегів окупованого Криму: що відомо про згорілі танкери й чому ця трагедія стала можливою

Десятеро людей загинули та кілька зникли безвісти в Чорному морі біля берегів окупованого Росією українського Криму. Такі останні повідомлення російської влади про трагедію, що сталася в результаті вибуху та пожежі на танкерах «Маестро» (Maestro) і «Кенді» ​(​Candy), що йшли під прапором Танзанії. Що відомо про згорілі судна та чому ця трагедія стала можливою, з'ясовували Крим.Реалії. Танкери Maestro та Candy (також відомий як Venice), що йшли через Чорне море, зазнали аварії увечері 21 січня. За повідомленнями російської влади, яка направила рятувальників до місця аварії, на борту обох танкерів перебували 32 людини. На Candy ‒ 17 осіб, серед яких дев'ятеро громадян Туреччини та восьмеро громадян Індії, а на Maestro ‒ 15 осіб (громадяни цих же країн). Останні години Maestro та ​Candy Танкери загорілися ввечері 21 січня. Відео палаючих суден оприлюднили очевидці.

На одному з них російські служби намагаються зв'язатися з Maestro під час пожежі.

​ За повідомленнями російських ЗМІ, на одному з танкерів стався вибух і почалася пожежа, що перекинулася на друге судно. Коли стало зрозуміло, що вогонь загасити не вдасться, люди почали стрибати в воду, температура якої становила не більше +4 градусів. У ній багатьом довелося перебувати тривалий час, поки російські рятувальники не почали евакуацію екіпажів. 22 січня призначений Кремлем голова підконтрольного Росії кримського уряду Сергій Аксенов повідомив російським ЗМІ, що дістати з води живими вдалося 12 осіб, із них вісім ‒ громадяни Туреччини. Ще 10 осіб, за інформацією Аксенова, загинули. Решта вважаються зниклими безвісти.

За попередньою версією Росморрічфлоту, пожежа на одному з танкерів сталася під час перевалки палива з одного судна на інше прямо в морі, поза межами порту. Обидва танкери перевозили зріджений газ. Російська влада стверджує, що аварія на суднах відбулася поза межами територіальних вод Росії ‒ в 15 милях на південь від мису Такіль (південно-східний край Керченського півострова). Наразі обставини трагедії розслідує Слідчий комітет Росії. У Прокуратурі АРК (базується в Києві) підтвердили Крим.Реалії, що танкери загорілися у нейтральних водах. Оскільки ця територія не входить до юрисдикції відомства, розслідувати те, що сталося, українські слідчі не будуть.

Наразі танкери перебувають на поверхні води. Вони продовжують горіти. Тому, ймовірно, нейтральні води Чорного моря стануть їхнім останнім пунктом призначення. Куди йшли? У глобальній базі даних суден і портів MarineTraffic танкери значаться як судна африканської країни Танзанія. Танкеру Maestro (IMO 8810700) майже 30 років, він здатний перевозити до п'яти тисяч тонн вантажів.

Танкер Candy (IMO 9005479) ‒ трохи молодший, йому 26 років. Його вантажність становить приблизно 4 тисяч тонн.

Звідки й куди йшли танкери, поки точно невідомо. Крим.Реалії мають підтвердження щодо маршруту тільки одного танкера ‒ Candy. Згідно з графіком руху суден у російському порту «Кавказ», що є в розпорядженні редакції, танкер вночі 20 січня вийшов із російського Темрюка й прямував до ліванського порту Zahrani з 5,8 тисячі тонн газу на борту. З огляду на офіційну валову вантажність Candy, він був перевантажений.

«На них клейма ніде ставити» За інформацією експерта благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Андрія Клименка, обидва танкери належать турецькій компанії, яка перебуває в списку санкцій США. За словами експерта, в цей список обидва судна потрапили, оскільки «займалися незаконним перевезенням газу з окупованого Криму до Сирії та Лівану». Вибух стався на двох турецьких танкерах-газовозах. З весни 2015 року ці фірми – в сирійському списку санкцій США «Вибух стався на двох турецьких танкерах-газовозах. Зараз вони – під прапором Танзанії, а власник ‒ десь на островах. Насправді реальний власник там був глибоко захований, але американці його «розкопали» ‒ турецька MILENYUM DENIZCILIK GEMI, і на них клейма ніде ставити. Обидва промишляли незаконним перевезенням газу з окупованої Керчі, останнім часом також із Темрюка. Возили його в Сирію та Ліван. З весни 2015 року ці фірми – в сирійському списку санкцій США і в нашому «чорному списку» (базі суден-порушників санкцій на території Криму, яку укладає «Майдан закордонних справ» ‒ ред.)», ‒ повідомляє Клименко.

Крим.Реалії з'ясували, що компанія MILENYUM DENIZCILIK GEMI має штаб-квартиру в турецькому Стамбулі й зареєстрована в Стамбульській торговій палаті. Сайт цієї компанії заблокований, офіційні телефони не відповідають. Анкара підтвердила загибель чотирьох громадян Туреччини У міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили загибель чотирьох громадян країни в результаті вибуху і пожежі на танкерах Maestro і Candy біля берегів Криму і зазначили, що загиблі були членами екіпажів обох танкерів. В МЗС додали, що вісьмох із 16 громадян Туреччини врятували, ще чотирьох зниклих шукають. Туреччина попередила Україну про візит консула до окупованого Криму – посол Танкери Maestro і Candy ​незаконно перевозили газ до Сирії – МінТОТ У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України підтвердили, що танкери Maestro і Candy раніше заходили в закриті порти Криму, і допускають, що вони могли перевозити газ, видобутий на шельфі анексованого Криму. У відомстві також стверджують, що на обох суднах не працювала система AIS, що дозволяє відстежувати місце розташування судна та вчасно надавати йому допомогу. До такого трюку багато суден-порушників вдаються, коли хочуть приховати свої заходи в кримські порти.

«Могла пройти іскра при передачі запасів» Причини пожежі на танкерах поки невідомі. Попередня версія Росморрічфлоту про те, що подія є наслідком перевалки газу з судна на судно, викликає запитання. Морський агент із досвідом перевалки нафтопродуктів на рейді в режимі судно-судно на умовах анонімності розповів Крим.Реалії, що перевалка газу таким чином поза межами порту вкрай небезпечна, тому практикується рідко. Навряд чи вони перекачували газ ‒ це небезпечно. Можливо, вони могли передавати паливо або продукти «Судячи з хронології подій, два судна зупинилися в районі, де робиться перевалка нафтопродуктів із 2014 року (з 2014 року всі кримські оператори перевалки вантажів припинили свою діяльність в територіальних водах ‒ ред.), пришвартувалися один до одного. Навряд чи вони перекачували газ ‒ це небезпечно, вимагає спеціальних шлангів і досвіду. Плюс це є сенс робити, якщо йде накопичення вантажів на великий накопичувач (плавбази). Тут два однакових судна швартуються одне до одного. Можливо, вони могли передавати паливо або продукти. Під час передачі припасів могла пройти іскра через різницю потенціалів суден при швартуванні або приєднання шлангів», ‒ пояснює він.

За словами морського агента, перевалка вантажів безпосередньо в морі проводиться у двох випадках: якщо на судах перебуває контрабанда, яку не можна «світити» при реєстрації в портах, і якщо судновласники хочуть заощадити на портових зборах. Біля берегів Криму з 2014 року до цих причин додалася ще одна ‒ небажання власників суден «світитися» в санкційній зоні півострова. У оупованій Росією українській Керчі, де практично кожна сім'я пов'язана з морем, активно обговорюють трагедію. За словами старожилів, до 2014 року подібних інцидентів було менше. «Росіяни перевалювали зі свого боку Керченсько-Єнікальського каналу. З нашої (кримської ‒ ред.) сторони це не практикувалося: навіщо, якщо є порти? Ну, й Ахметов (український бізнесмен ‒ ред.) планував відбудовувати порт при колишній аглофабриці в Керчі», ‒ розповіла Крим.Реалії на умовах анонімності жителька Керчі.