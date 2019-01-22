12 постраждалих у пожежі на танкерах поблизу Криму госпіталізували у Керчі – ЗМІ

Дванадцятьох постраждалих внаслідок пожежі на танкерах у Чорному морі госпіталізовано у Керчі, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на виконувача обов’язків директора Кримського республіканського центру медицини катастроф Сергія Олефіренка.

За словами Олефіренка, усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Таку ж інформацію передає місцеве видання Керч.ФМ.

В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 14 осіб. Про це повідомляє спецпроект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на дані морського порталу FleetMoon та повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова. Крім того, ЗМІ повідомляють про 12 врятованих. Ще доля п'яти невідома, пише FleetMoon.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів окупованого Росією українського Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».​

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє, що судна «Маестро» і «Кенді»​ були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію.

За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькій компанії Milenyum Denizcilik Gemi, що перебуває в «сирійському списку санкцій США».