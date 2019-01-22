Судна, що зайнялися в Керченській протоці, перевозили зріджений газ – рятувальники

Судна «Маестро» і «Канді», на яких сталася пожежа в Керченській протоці, перевозили зріджений газ, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська.

У центрі уточнили, що існує нова загроза вибуху на суднах.

21 січня біля берегів Криму вибух і пожежа сталися на двох танкерах «Маестро» і «Канді», які йшли під прапором Танзанії.

Танкер «Маестро» йшов до російського Темрюка, на його борту перебували 14 осіб – громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера «Канді» перебували 17 осіб – також громадяни Туреччини та Індії. За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькії компанії Milenyum Denizcilik Gemi, яку внесено до «сирійського списку санкцій США».

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».

З липня 2014 року уряд України офіційно припинило функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.