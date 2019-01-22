Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Січень 2019, Київ 09:17
Новини | Події

Судна, що зайнялися в Керченській протоці, перевозили зріджений газ – рятувальники

Рятувальники кажуть, що існує нова загроза вибуху на суднах

Дивитись коментарі

Судна «Маестро» і «Канді», на яких сталася пожежа в Керченській протоці, перевозили зріджений газ, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська.

У центрі уточнили, що існує нова загроза вибуху на суднах.

21 січня біля берегів Криму вибух і пожежа сталися на двох танкерах «Маестро» і «Канді», які йшли під прапором Танзанії.

Танкер «Маестро» йшов до російського Темрюка, на його борту перебували 14 осіб – громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера «Канді» перебували 17 осіб – також громадяни Туреччини та Індії. За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькії компанії Milenyum Denizcilik Gemi, яку внесено до «сирійського списку санкцій США».

Відео: біля берегів Криму горять два танкери – є жертви
Embed
Відео: біля берегів Криму горять два танкери – є жертви

No media source currently available

0:00 0:01:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».

З липня 2014 року уряд України офіційно припинило функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG