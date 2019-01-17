Російські військові відпрацьовують перекидання техніки через Донузлав у Криму

Підрозділи інженерних військ Чорноморського флоту Росії провели навчання із забезпечення життєдіяльності флоту на західному березі анексованого Криму в затоці Донузлав, повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

Згідно з повідомленням, навчання відбулися на базі у Новоозерному, де російські військові «здійснили переправу техніки і військовослужбовців інженерного полку через затоку Донузлав із використанням плаваючих транспортерів».

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«Особовий склад полку відпрацював дії зі спеціального маскування причалів для дезорієнтації умовного противника, а також із застосування пересувних електростаній АД-100 на базі автомобілів «Урал» і КамАЗ для відновлення електропостачання на кораблях, що стоять біля причалу, і суднах забезпечення після умовного пошкодження причального флоту», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за часів СРСР «пункт базування Новоозерне був другим за значимістю місцем базування кораблів Чорноморського флоту після Севастополя».

Напередодні екіпажі російських винищувачів провели над Чорним морем тренування із супроводу і примусу до посадки повітряного судна умовного порушника.

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Після анексії Криму 2014 року Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генеральному штабі України дії російських віськових у Криму називають незаконними.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».