Питання Криму та Азовського моря залишаються пріоритетом для ОБСЄ – глава організації

Питання Криму, Азовського моря та шляхи мирного вирішення ситуації в Донбасі залишаються пріоритетом роботи Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Про це сказав міністр закордонних справ Словаччини і діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба українського уряду.

За словами Лайчака, безпека України – це «вагома складова архітектури безпеки всієї Європи».

«Потрібно піднімати питання не тільки Донбасу, Криму, а й питання Азовського моря. Все, що там відбувається, має отримати належну міжнародну реакцію. Це повзуча окупація Азовського моря. І вона вимагає адекватної відповіді світу», – зазначив Гройсман.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

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28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.