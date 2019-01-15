Глави МЗС України та чотирьох країн ЄС не змогли потрапити до Маріуполя через негоду – Клімкін

Міністри закордонних справ України, Польщі, Естонії, Литви та Латвії не змогли дістатися до Маріуполя через складні погодні умови. Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

«Незважаючи на важкі погодні умови, спробували долетіти до Маріуполя. Екіпаж військових гелікоптерів, в умовах туману й загрози обмерзання, прийняв рішення повернутися на Дніпровське летовище. Дуже хотів показати нашим партнерам пустий Маріупольський порт, наслідки економічної блокади Приазов’я», – зазначив міністр.

Він додав, що з тими, хто чекав міністрів у Маріуполі, організують відеозв’язок.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

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28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.