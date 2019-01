Росія хоче звинуватити Україну в терактах на своїй і окупованій території – Міноборони

Росія готує обвинувачення проти України в спробі організації терактів на своїй території, а також на непідконтрольних територіях Донецької й Луганської областей і в анексованому Москвою Криму, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, посилаючись на дані розвідки.

«Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російський режим для посилення антиукраїнської інформаційної кампанії і виправдання агресивних дій в Чорноморсько-Азовському регіоні планує сфабрикувати чергові інформаційні приводи для дискредитації України. З цією метою російська сторона готує обвинувачення нашої держави в нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим», – заявив Мотузяник 4 січня в Києві.

За його словами, не виключається і проведення Росією диверсій на об’єктах власної критичної інфраструктури, таких, як ТЕС, порти, мости, підприємства, які використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті –з подальшим обвинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння.

«Наголошуємо, що ці дії є черговою провокацією Росії проти України», – сказав речник Міноборони.

У грудні в щотижневій аналітичній доповідній «Russia in Review» вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War) прогнозував військову ескалацію Росії проти України. Автори наголошували: Москва вже створює всі необхідні для цього передумови, в тому числі є привід припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України, щоб спричинити масову істерію.

Пізніше про намір Росії застосувати хімічну зброю на Донбасі заявляло і Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, Росія має намір «подати» це як застосування українськими військами «хімічної зброї» проти жителів окупованого Донбасу.