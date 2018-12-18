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18 Грудень 2018, Київ 13:16
Новини | Політика

Російська армія нарощує сили біля кордонів України – ГУР

Представник ГУР Міноборони України, зокрема, поінформував про збільшення авіаційної компоненти збройних сил Росії на українському напрямку

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Російська армія біля кордонів Росії нарощує свої сили, воєнна розвідка України фіксує значні зміни в структурі російських військ – про це в ефірі програми Радіо Свобода «Донбас.Реалії» заявив представник Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами, з 1 грудня новостворені поблизу державного кордону російські військові з’єднання набули оперативної готовності і здатні виконувати завдання на території України.

Також Скібцький поінформував про збільшення авіаційної компоненти збройних сил Росії на українському напрямку.

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За даними військової розвідки, зараз кількість літаків тактичної авіації Російської Федерації в прикордонних районах досягла 500 одиниць, військових вертольотів – понад 300.

«Всі аеродроми були відбудовані, модернізовані, вони приведені до сучасних вимог. Вони всепогодні, можуть використовуватися вдень і вночі, в будь-яку погоду. По-друге: було здійснено посилення всіх підрозділів і частин, які розгорнуті на цих аеродромах, сучасною технікою. Це – сучасні винищувачі, бомбардувальники. І по-третє, вони дуже активно застосовувалися, насамперед екіпажі цих літаків, під час конфлікту в Сирії. А це бойовий досвід, який вони набули під час сучасного воєнного конфлікту», – розповідає Вадим Скібіцький.

Російська армія біля кордонів України зростає
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Російська армія біля кордонів України зростає

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За даними українських військових, збройні сили Росії зосередили на українсько-російському кордоні, а також на окупованих територіях понад 80 тисяч військовослужбовців. Починаючи з 2016 року в Західному і Південному військових округах Російської Федерації, що межують з Україною, створили три нові мотострілецькі дивізії.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що загроза повномасштабної військової агресії з боку Росії зараз найвища з 2014 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, наведеними 17 грудня, в період із 14 квітня 2014 року до 15 листопада 2018 року, на Донбасі загинули понад три тисячі цивільних.

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