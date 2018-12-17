Із квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 3 тисячі цивільних – ООН

3 020 цивільних загинули на Донбасі в період із 14 квітня 2014 року до 15 листопада 2018 року, йдеться в доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Спостерігачі зазначили, що загинув 1 791 чоловік, 1 045 жінок, 98 хлопчиків, 49 дівчаток і 37 дорослих, чия стать не встановлена.

Якщо враховувати 298 смертей унаслідок збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року, кількість загиблих цивільних становить щонайменше 3 318 людей. Спостерігачі вважають, що число поранених під час конфлікту на сході України громадян дорівнює від 7 000 до 9 000.

При цьому в період із 1 січня до 15 листопада 2018 року управління ООН з прав людини зафіксувало 267 жертв серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом (53 загиблих і 214 поранених). В аналогічний період 2017 року на Донбасі загинули 108 цивільних, 446 були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».