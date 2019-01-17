ФСБ заявляє про затримання українця на в’їзді до Криму

Російська Федеральна служба безпеки стверджує, що на російському пункті пропуску «Джанкой» на в'їзді до анексованого Криму затримано українця, який перебував у російському федеральному розшуку, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на прес-службу відомства.

«Під час перевірки пред'явлених документів прикордонникам стало відомо, що чоловік 1996 року народження з ініціативи управління МВС в Алушті оголошений у федеральний розшук. Згідно із наявною інформацією, громадянин підозрюється у вчиненні кримінально караного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 159 КК Росії (шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою)», – відзначили в ФСБ.

За даними відомства, громадянин України зараз заарештований.

Коментарів адвоката або родичів затриманого на цей момент немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг адміністративний кордон.

У Херсонській області з українського боку працюють три контрольних пункту в'їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

З боку Криму теж обладнані три пункти пропуску – «Перекоп», «Джанкой» і «Армянськ». Вони контролюються російськими прикордонниками і спецслужбами.