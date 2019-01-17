У Криму закрили справу щодо репостів у VK жительки Ялти Мамедової – адвокат

Слідчий російського Слідкому в Криму Астеміров Агзагов припинив кримінальну справу проти жительки Ялти Еліни Мамедової, обвинуваченої в розпалюванні ненависті і ворожнечі за репости декількох дописів у соцмережі «ВКонтакте».

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексія Ладіна.

За його словами, 9 січня Ладін направив клопотання слідчому про припинення кримінального переслідування Мамедової у зв'язку з відсутністю в її діях складу злочину. 11 січня Агзагов виніс відповідну постанову.

«Кримінальна справа і кримінальне переслідування Мамедової підлягає припиненню ... за відсутністю у її діянні складу злочину, оскільки злочинність і караність інкримінованих їй діянь були усунені новим кримінальним законом», – пише слідчий в постанові, що є в розпорядженні Крим.Реаліі.

Агзагов також зазначає, що направить листа до Росфінмоніторинг про виключення Мамедової з російського переліку терористів і екстремістів.

Президент Росії Володимир Путін 27 грудня підписав закон про часткову декриміналізацію 282-ї статті російського Кримінального кодексу про порушення ненависті або ворожнечі. Тепер, на переконання Кримської правозахисної групи, звинувачені і засуджені за цією статтею кримчани можуть розраховувати на перегляд їхніх справ у суді.

​Із обшуком до Еліни Мамедової російські силовики прийшли 13 червня минулого року.Її тоді не заарештували, але вилучили всю техніку та взяли підписку про невиїзд. Пізніше стало відомо, що Мамедовій інкримінують розпалювання ворожнечі – за репости у VK, датовані 2014-м та 2015-м роками.

Більше тут: Три справи про «інтернет-екстремізм» у Криму: що відомо

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».