Адвокат: у Криму все ще не припиняють справи про екстремізм

Російські слідчі в анексованому Криму не припиняють справи про екстремізм, незважаючи на пом'якшення статті Кримінального кодексу Росії про розпалювання ненависті й ворожнечі, заявляє адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора»​ Олексій Ладін.

Адвокат представляє інтереси восьми не пов'язаних один з одним обвинувачених в екстремізмі, кримінальні справи яких досі не припинені.

Ладін наводить як приклад скаргу свого підзахисного Ісмаїла Рамазанова. Його російські силовики в анексованому Криму звинуватили в розпалюванні ворожнечі й ненависті з використанням online-радіо Zello. Рамазанов 8 січня клопотав про припинення справи і виключення його з переліку терористів і екстремістів, але російський Слідчий комітет все ще нічого не зробив.

Ісмаїл Рамазанов був затриманий 23 січня 2018 року, в цей день у нього вдома в селі Новий світ пройшов обшук. Слідком Росії висунув йому звинувачення у пропаганді екстремізму за допомогою інтернет-радіо Zello.

14 липня Ісмаїл Рамазанов вийшов із СІЗО, оскільки у цій кримінальній справі підозрюваного не можна тримати під арештом більше ніж півроку.

2 серпня стало відомо, що кримінальну справу стосовно Рамазанова повернули на додаткове розслідування.