Росія: Путін підписав закон, який пом’якшує статтю про розпалювання ненависті

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про часткову декриміналізацію 282-ї статті російського Кримінального кодексу про розпалювання ненависті або ворожнечі. Підписаний указ розміщений на офіційному порталі правової інформації.

Поправки передбачають, що перший випадок розміщення в мережі матеріалів, що, на думку суду, розпалюють ненависть, буде каратися в адміністративному порядку, а в кримінальному – тільки якщо це повториться протягом року.

У Росії за репости і лайки в соціальних мережах до кримінальної відповідальності в 2017 році притягли 461 людину. У Раді з прав людини при президенті Росії пропонували скасувати кримінальне покарання за 282-ю статтею, зберігши його лише для екстремістських злочинів, пов’язаних із насильством.

Законопроект був внесений до Держдуми Володимиром Путіним на початку жовтня, після активного обговорення проблеми з масовими кримінальними справами за 282 статтею.

Після пом’якшення кримінальної статті попередні вироки за нею будуть переглянуті з урахуванням поправок.