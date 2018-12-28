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28 Грудень 2018, Київ 11:02
Новини | Міжнародні

Росія: Путін підписав закон, який пом’якшує статтю про розпалювання ненависті

Після пом’якшення кримінальної статті попередні вироки за нею будуть переглянуті з урахуванням поправок

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон про часткову декриміналізацію 282-ї статті російського Кримінального кодексу про розпалювання ненависті або ворожнечі. Підписаний указ розміщений на офіційному порталі правової інформації.

Поправки передбачають, що перший випадок розміщення в мережі матеріалів, що, на думку суду, розпалюють ненависть, буде каратися в адміністративному порядку, а в кримінальному – тільки якщо це повториться протягом року.

У Росії за репости і лайки в соціальних мережах до кримінальної відповідальності в 2017 році притягли 461 людину. У Раді з прав людини при президенті Росії пропонували скасувати кримінальне покарання за 282-ю статтею, зберігши його лише для екстремістських злочинів, пов’язаних із насильством.

Простір несвободи. Як у Росії саджають за репост – відео
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Простір несвободи. Як у Росії саджають за репост – відео

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Законопроект був внесений до Держдуми Володимиром Путіним на початку жовтня, після активного обговорення проблеми з масовими кримінальними справами за 282 статтею.

Після пом’якшення кримінальної статті попередні вироки за нею будуть переглянуті з урахуванням поправок.

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