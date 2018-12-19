Держдума Росії пом’якшила статтю про розпалювання ненависті

Нижня палата парламенту Росії, Державна дума, схвалила в третьому остаточному читанні закон про часткову декриміналізацію 282-ї статті Кримінального кодексу країни про розпалювання ненависті або ворожнечі.

Попереднє читання законопроект пройшов напередодні.

Поправки передбачають, що перший випадок розміщення в інтернеті матеріалів, що, на думку суду, розпалюють ненависть, буде каратися в адміністративному порядку, а в кримінальному – тільки якщо це повториться протягом року після першого випадку.

Законопроект про декриміналізацію репостів вніс до Державної думи президент Росії Володимир Путін.

Для того, щоб закон набув чинності, його ще мають підтримати Рада федерації (верхня палата російського парламенту) Росії і підписати президент.

У 2017 році в Росії за репости й лайки в соціальних мережах до кримінальної відповідальності притягли 461 людину.

Пом’якшити «екстремістську» статтю Кримінального кодексу, за якою в Росії регулярно виносять вироки авторам постів у соціальних мережах й опозиційним активістам, неодноразово вимагали правозахисники і громадські організації. Проти неї проводилися акції протесту в містах Росії.

У Раді з прав людини при президенті Росії пропонували скасувати кримінальне покарання за 282-ю статтею, зберігши його лише для екстремістських злочинів, пов’язаних із насильством.

Після пом’якшення кримінальної статті попередні вироки за нею будуть переглянуті.