У Криму на свободу вийшов активіст Рамазанов

В анексованому Росією Криму випущений з СІЗО кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов, якого звинувачують у «роздмухуванні ненависті» за допомогою інтернет-рації Zello, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Суд 12 липня відмовився продовжити арешт Рамазанова. При цьому він уже провів у СІЗО Сімферополя майже півроку і через 10 днів все одно мав вийти на свободу. Запобіжний захід Рамазанова змінений на підписку про невиїзд.

Рамазанов був затриманий 23 січня. Він стверджував, що був побитий під час затримання співробітниками ФСБ. Його звинувачують у тому, що за допомогою інтернет-рації Zello він поширював інформацію, яка розпалює ненависть.

Рамазанов фігурує серед 64 українських в’язнів у Росії, звільнення яких вимагає Олег Сенцов. Український режисер уже два місяці тримає голодування в російській колонії з такимим вимогами.