У Керченській протоці горить два судна – ЗМІ

У Керченській протоці горять два судна під прапором Танзанії – «Кандій» та «Маестро», повідомляє російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на Росморрічфлот.

Як повідомляється, є імовірність, що на одному із кораблів стався вибух (є інформація, що це був газовоз), а потім вогонь перекинувся на інший. Обидва судна у той момент перебували на якірній стоянці у нейтральних водах.

За даними місцевого видання Керч.ФМ, очевидці повідомляють, що під час пожежі загинули щонайменше 2 людини, 10 осіб вдалося врятувати і підняти на борт. Триває рятувальна операція. Як повідомляє видання, у ній бере участь близько 17 суден.

Всього на обох суднах, за інформацією ТАСС, перебувала 31 особа, це громадяни Туреччини та Індії.