«Гризлов вискочив із переговорів». Геращенко – про реакцію Росії на пропозицію пустити місію ОБСЄ в Керч

Представники Росії в Тристоронній контактній групі в Мінську уникають переговорів про Азовське море та Керченську протоку, в тому числі – про пропозицію України встановити пункт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керчі. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Росіяни чути нічого не хочуть про якісь поступки, що стосуються демілітаризації Чорного й Азовського морів. Вперше Борис Гризлов, представник Росії в Тристоронній контактній групі, вискочив із переговорів, тільки мова зайшла про Азов. А на останній зустрічі, 19 грудня, представник Російської Федерації взагалі не з’явився, і Росію представляли інші дипломати», – сказала вона.

Віце-спікер Верховної Ради зазначила, що «присутність Гризлова або інших представників нічого не змінює в позиції російської сторони», бо Росія і її представники в усіх групах «мають чітку установку на заморожування конфлікту».

Раніше голова тристоронньої контактної групи в Мінську від України Євген Марчук запропонував встановити пункт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керчі.

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», – що йшли з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.