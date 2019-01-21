Відео: біля берегів Криму горять два танкери – є жертви

У результаті вибуху та пожежі на двох танкерах на вході в Керченську протоку біля берегів Криму загинуло щонайменше 10 людей, 14 врятовані, пише близький до російського уряду Криму сайт «Крыминформ» із посиланням на «Росморрічфлот». За інформацією видання, вибух і пожежа сталася на двох танкерах «Маестро» і «Канді», що йшли під прапором Танзанії, під час перевалки палива з одного судна на інше. За попередніми даними, пише «Крыминформ», танкер «Маестро» йшов у Темрюк, на його борту перебували 14 осіб – громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера «Канді» перебували 17 осіб – також громадяни Туреччини та Індії. Як зазначає видання, на місце направлено аварійно-рятувальне судно, морський буксир «Спасатель Демидов». Судна, що перебувають поруч, також були спрямовані на місце для надання оперативної допомоги і порятунок людей із води. Інцидент стався за 15 миль на південь від мису Такіль в окупованому Криму. (Відео Reuters)