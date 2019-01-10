Моряки із затонулого біля Туреччини судна можуть повернутися в Україну 12-13 січня – МЗС

Українські моряки із затонулого біля Туреччини корабля «Волга-Балт» можуть повернутися в Україну 12-13 січня, повідомив секретар із консульських питань посольства України в Туреччині Борис Ясинський в ефірі «Громадського телебачення».

За його словами, моряки зі столиці Туреччини Анкари поїдуть до Стамбула для владнання всіх фінансових питань і відшкодування від страхової компанії.

«Компанія запропонувала нам виплачувати щомісячний оклад 15 числа. Але поки це все на словах. Ми повинні з ними зустрітися, і це все, можливо, зафіксують на папері», – повідомили моряки.

7 січня вантажний корабель під прапором Панами йшов із російського порту. Він подав сигнал лиха за 148 кілометрів від берега турецької провінції Самсун. На його борту перебувало 13 людей. 11 з них є громадянами України, четверо загинули.