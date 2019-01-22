Вибух і пожежа на двох танкерах біля берегів окупованого Криму. Все, що відомо

В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Канді», що сталися 21 січня​ біля берегів Криму, загинули 11 осіб, пише близьке до підконтрольного Росії уряду окупованого півострова видання «Крыминформ» із посиланням на Росморрічфлот.

«За уточненими даними, які прийшли з борту рятувального судна, що перебуває на місці проведення операції: 12 осіб врятовані живими на цей момент і 11 тіл загиблих підняли на борт», – цитує «Крыминформ» відомство.

За інформацією прес-служби Чорноморського флоту Росії, для надання допомоги членам екіпажів танкерів, що зазнали лиха в північній частині Чорного моря, направлені рятувальні буксирні судна Чорноморського флоту «Николай Муру» і «СБ 739».

Як пише видання з посиланням на підконтрольний Росії «Кримський центр медицини катастроф та швидкої медичної допомоги», 12 постраждалих моряків будуть доправлені в медустанови окупованої Керчі.

Зараз на сайті Росморрічфлоту відсутня інформація про загиблих, врятованих і розшукуваних у результаті пожежі на двох танкерах.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів окупованого Росією українського Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».​

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху та пожежі на двох танкерах біля берегів Криму 21 січня загинули 10 осіб, 14 осіб були врятовані, тривають пошуки 7 осіб.

За інформацією ЗМІ, вибух і пожежа сталися на двох танкерах «Маестро» і «Канді», що йшли під прапором Танзанії, під час перевалки палива з одного судна на інше. Танкер «Маестро» йшов до російського Темрюка, на його борту перебували 14 осіб – громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера «Канді» перебували 17 осіб – також громадяни Туреччини та Індії.

Чиї танкери

За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькій компанії Milenyum Denizcilik Gemi, що перебуває в «сирійському списку санкцій США».

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє, що судна «Маестро» і «Канді»​ були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію.

У прес-службі українського міністерство зазначають, що на згорілих судах не працювала система AIS (Automatic Identification System), щоб уникнути відповідальності з боку українського законодавства і не потрапити в список компаній-порушників, до яких можуть застосовуватися міжнародно-правові санкції.

«Росія заохочує масові відключення судами системи AIS, а наведений приклад ще раз демонструє, як Росія нехтує нормами міжнародного права. Цього разу аварія призвела до страшних наслідків – смерті людей», – заявили в МінТОТ.

У міністерстві відзначили, що система AIS дозволяє своєчасно реагувати на аварії суден і надавати допомогу постраждалим, відстежувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів.

За даними відомства, згорілі танкери залучалися до поставок газу, видобутого як з української шельфу, так і з інших країн. Зазначені судна раніше заходили в закриті порти анексованого Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.