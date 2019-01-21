Слідком Росії порушив справу через загибель людей у пожежі на суднах у Керченській протоці

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей внаслідок пожежі на танкерах біля берегів Криму 21 січня порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності», повідомляє проект Радіо Свобода Крим. Реалії з посиланням на прес-службу Південного слідчого управління на транспорті Слідкому Росії.

За інформацією відомства, порушено кримінальну справу за фактом загибелі щонайменше 10 осіб на суднах у нейтральних водах Чорного моря за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК Росії (спричинення смерті по необережності двом і більше особам).

У відомстві зазначили, що керівник Південного слідчого управління на транспорті Слідкома Росії разом зі слідчими і криміналістами виїхав на місце події.

Раніше стало відомо, що в результаті вибуху і пожежі на двох суднах у Керченській протоці під прапором Танзанії 21 січня загинули щонайменше десять осіб, 14 осіб було врятовано, тривають пошуки 7 осіб.

Всього на обох суднах, за інформацією ТАСС, перебувала 31 особа, це громадяни Туреччини та Індії.