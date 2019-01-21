Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Січень 2019, Київ 00:14
Новини | Події

Слідком Росії порушив справу через загибель людей у пожежі на суднах у Керченській протоці

Пожежа на танкері біля берегів Криму. 21 січня 2019 року

Дивитись коментарі

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей внаслідок пожежі на танкерах біля берегів Криму 21 січня порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності», повідомляє проект Радіо Свобода Крим. Реалії з посиланням на прес-службу Південного слідчого управління на транспорті Слідкому Росії.

За інформацією відомства, порушено кримінальну справу за фактом загибелі щонайменше 10 осіб на суднах у нейтральних водах Чорного моря за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК Росії (спричинення смерті по необережності двом і більше особам).

У відомстві зазначили, що керівник Південного слідчого управління на транспорті Слідкома Росії разом зі слідчими і криміналістами виїхав на місце події.

Відео: біля берегів Криму горять два танкери – є жертви
Embed
Відео: біля берегів Криму горять два танкери – є жертви

No media source currently available

0:00 0:01:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Раніше стало відомо, що в результаті вибуху і пожежі на двох суднах у Керченській протоці під прапором Танзанії 21 січня загинули щонайменше десять осіб, 14 осіб було врятовано, тривають пошуки 7 осіб.

Всього на обох суднах, за інформацією ТАСС, перебувала 31 особа, це громадяни Туреччини та Індії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG