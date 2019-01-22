Танкери, що зайнялися біля берегів Криму, незаконно перевозили газ до Сирії – МінТОТ

Судна, що зайнялися біля берегів анексованого Криму, були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

«За даними Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), судна «Канді» та «Маестро» задіяні в незаконних поставках газу до Сирії, починаючи з 2016 року», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі українського міністерство зазначають, що на згорілих судах не працювала система AIS (Automatic Identification System), щоб уникнути відповідальності з боку українського законодавства і не потрапити в список компаній-порушників, до яких можуть застосовуватися міжнародно-правові санкції.

«Росія заохочує масові відключення судами системи AIS, а наведений приклад ще раз демонструє, як Росія нехтує нормами міжнародного права. На цей раз аварія призвела до страшних наслідків – смерті людей», – заявили в МінТОТ.

У міністерстві відзначили, що система AIS дозволяє своєчасно реагувати на аварії суден і надавати допомогу постраждалим, відстежувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів.

За даними відомства, згорілі танкери залучалися до поставок газу, видобутого як з української шельфу, так і з інших країн. Зазначені судна раніше заходили в закриті порти анексованого Криму.

21 січня біля берегів Криму вибух і пожежа сталися на двох танкерах «Маестро» і «Канді», які йшли під прапором Танзанії.

Танкер «Маестро» йшов до російського Темрюка, на його борту перебували 14 осіб – громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера «Канді» перебували 17 осіб – також громадяни Туреччини та Індії. За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькії компанії Milenyum Denizcilik Gemi, яку внесено до «сирійського списку санкцій США».

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».

З липня 2014 року уряд України офіційно припинило функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.