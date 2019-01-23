Анкара підтвердила загибель чотирьох громадян Туреччини під час пожежі на танкерах біля берегів Криму

У міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили загибель чотирьох громадян країни в результаті вибуху і пожежі на танкерах «Маестро» і «Кенді» біля берегів Криму.

У міністерстві зазначили, що загиблі були членами екіпажів обох танкерів.

Вісьмох з 16 громадян Туреччини врятували, ще чотирьох зниклих шукають, додали у МЗС.

У міністерстві висловили співчуття співгромадянам, а також сім’ям загиблих, і запевнили, що «продовжують працювати» над тим, щоб доставити тіла загиблих в Туреччину.

В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 14 осіб. Про це повідомляє спецпроект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на дані морського порталу FleetMoon та повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова. Крім того, ЗМІ повідомляють про 12 врятованих. Ще доля п'яти невідома, пише FleetMoon.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів окупованого Росією українського Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».​

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє, що судна «Маестро» і «Кенді»​ були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію.

За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькій компанії Milenyum Denizcilik Gemi, що перебуває в «сирійському списку санкцій США».