Туреччина попередила Україну про візит консула до окупованого Криму – посол

Українську владу попередили про візит до окупованої Керчі консула Туреччини в Новоросійську Юнуса Емре. Візит пов’язаний з наданням консульської допомоги у зв’язку з загибеллю громадян Туреччини внаслідок пожежі на двох танкерах. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат додав, що візит «не змінює тверду позицію Туреччини по Криму, яка полягає в невизнанні окупації українського півострова Росією».

«Ганьба російським «медіа», які перетворили рутинний консульський візит в чорну піар-акцію і свідомо програшно намагаються просунути свій наратив про нібито міжнародне «визнання» Криму, якого немає і не буде, спекулюючи навіть на людських трагедіях, на людських смертях», – підкреслив український посол.

У середу 23 січня в Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили загибель чотирьох громадян країни в результаті вибуху і пожежі на танкерах «Маестро» і «Кенді» біля берегів Криму.

В результаті вибуху і пожежі на двох танкерах «Маестро» і «Кенді», що сталися 21 січня​ біля берегів окупованого Росією українського Криму, загинули 14 осіб. Про це повідомляє спецпроект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на дані морського порталу FleetMoon та повідомлення призначеної Кремлем влади окупованого півострова. Крім того, ЗМІ повідомляють про 12 врятованих. Ще доля п'яти невідома, пише FleetMoon.

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі людей в результаті пожежі на танкерах біля берегів окупованого Росією українського Криму порушив кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам».​

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє, що судна «Маестро» і «Кенді»​ були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію.

За словами українського журналіста Андрія Клименка, танкери належать турецькій компанії Milenyum Denizcilik Gemi, що перебуває в «сирійському списку санкцій США».