Російський фрегат проводить навчальні стрільби у Чорному морі – ЗМІ

Екіпаж фрегата Чорноморського флоту Росії «Адмірал Григорович» відпрацював артилерійські стрільби в акваторії Чорного моря. Про це 7 квітня повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, посилаючись на кримський провладний ресурс «Кримінформ», який, у свою чергу, цитує начальника відділу інформаційного забезпечення флоту Олексія Рульова.

За його словами, військовослужбовці здали другу курсову задачу «Плавання і ведення бою одиночним кораблем».

«У рамках завершального етапу підготовки корабля до виконання завдань за призначенням, екіпаж провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по надводній цілі, а також виконав електронні пуски зенітних ракет і високоточної зброї по морській цілі, що імітує надводний корабель умовного супротивника», – йдеться в повідомленні.

Напередодні, 6 квітня, загін кораблів Чорноморського флоту повернувся в пункт базування до Севастополя після проведення ракетних стрільб в акваторії Чорного моря.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу 11 березня заявив, що Росія посилила угруповання військ в анексованому Криму. За його словами, це «забезпечує захист території півострова та інтересів Росії в Чорному морі».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.