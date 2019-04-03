Кремль не задоволений заявами НАТО щодо підтримки судноплавства в Чорному й Азовському морях

У Кремлі негативно відреагували на заяви НАТО щодо підготовки пакета військових заходів реагування на агресію Росії, що гарантуватиме безпеку для проходу українських суден через Керченську протоку і в Азовському морі.

«Негативно. Ми не розуміємо, що мається на увазі», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, як у Кремлі сприйняли заяву представників НАТО.

Він додав, що «ситуація з Керченською протокою і судноплавством там добре відома». «Відповідно до міжнародного права, за міжнародними законами, позиція Росії досить послідовна і вона теж добре відома», сказав речник Володимира Путіна.

Напередодні про те, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО у Вашингтоні розглянуть пакет військових заходів реагування на агресію Росії, який гарантуватиме безпеку для проходу українських суден через Керченську протоку та в Азовському морі, повідомила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

За її словами, які цитують ЗМІ, цей пакет передбачає посилення спостереження, а також введення більшої кількості кораблів НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку й Азовське море».

У низці європейських країн і США критикують дії Росії в районі Керченської протоки, зокрема після того, як російські силовики захопили там у листопаді українські військові кораблі і їхні екіпажі.