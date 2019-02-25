В Одесу прибув американський есмінець «Дональд Кук»

Американський есмінець «Дональд Кук» стоятиме в порту Одеси з 25 до 27 лютого. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

В акваторії Чорного моря корабель перебуває з 19 лютого, втім це вже друге повернення сюди за останній місяць. В січні 2019 есмінець вже в Грузії – провів навчання із грузинськими кораблями в порту Батумі. Безпосередньо перед заходом до Одеси «Дональд Кук» також тренувався із турецькими союзниками.

В Одесі есмінець зашвартувався близько 8 години вранці 25 лютого. Командування 6-го флоту Військово-морських сил США повідомляло, що есмінець прибув до регіону для виконання операцій з забезпечення безпеки на морі та для підвищення стабільності в регіоні. Командувач ВМС США в Європі Джеймс Фогго назвав візит до Одеси проявом солідарності після нападу російських військових на українські броньовані катери в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Корабель «Дональд Кук» – це ракетний есмінець типу «Арлі Берк», він входить до 60-ї эскадри військово-морських сил та 6-го флоту США. Основною зброєю корабля є керовані ракети, зокрема крилаті ракети «Томагавк», що здатні нести ядерні заряди. Команда корабля – близько 300 матросів та офіцерів.

Після анексії Криму, в квітні 2014 року, корабель пройшов в Чорне море, де провів спільні маневри з союзником НАТО – флотом Румунії. Через два дні після заходу до Чорного моря російський військовий літак Су-24 дванадцять разів наближався до корабля. Пілот не відповідав на запити з корабля та через півтори години залишив його. Згідно із повідомленнями російських державних медіа літак заблокував американську систему керування вогню «Ігіс». Це повідомлення було пізніше спростовано військовими США. В грудні 2014 корабель знову зайшов в Чорне море для проведення навчань із турецькими та українськими військовими.

Другий інцидент із російськими літаками у «Дональда Кука» стався в квітні 2016 року – під нас навчання із польськими військовими в Балтійському морі. Два літака Су-24 знову наближалися до корабля для виконання маневрів.

Військове керівництво США заявило, що есмінець став об’єктом «надзвичайно близьких» обльотів російських літаків, а держсекретар США Джон Керрі назвав цей інцидент «небезпечною і бездумною провокацією» та заявив, що військовий корабель США, який перебував у міжнародних водах, міг би збити російський винищувач відповідно до правил ведення бойових дій. Російські військові назвали маневри своїх літаків безпечними.