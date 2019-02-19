Американський есмінець йде в Чорне море «для гарантування безпеки» – ВМС США

Американський есмінець USS Donald Cook вирушив у Чорне море, повідомляє 19 лютого ВМС США на офіційному сайті.

У відомстві зазначають, що військовий есмінець «проведе операції з гарантування безпеки на морі і підвищить стабільність на морі в регіоні».

Як повідомили у ВМС США, операції корабля в Чорному морі зміцнять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість безпеки Чорного моря в рамках операції «Атлантичне рішення».

На сайті Black Sea News повідомляється, що Donald Cook є міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети «Томагавк» зі здатністю нести ядерні заряди.

​Попереднього разу USS Donald Cook відвідував Чорне море в січні 2019 року, він відвідав Батумі, Грузія, і провів там навчання з двома грузинськими кораблями берегової охорони.

Напередодні президент Румунії Клаус Йоганніс виступив за посилення присутності НАТО в Чорному морі. Він сказав про це під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер 31 січня анонсував захід у Чорне море американського військового корабля. Волкер назвав візити військових кораблів країн НАТО сигналом про те, що Росія не може діяти безкарно в акваторії Чорного і Азовського морів.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують в ряді європейських країн і США, зокрема, після того, як у листопаді російські силовики захопили там три українські кораблі і 24 моряків.

У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій в Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.